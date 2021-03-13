[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Исследование, финансируемое USAID, изучит улучшения в секторе кашемира в Монголии

CentralAsia (MNG) -  В посольстве США состоялось обсуждение независимого комплексного исследования кашемирового сектора Монголии, финансируемого Агентством международного развития США (USAID).

Хотя на Монголию приходится примерно 40% мирового производства кашемира, почти весь этот кашемир (94%) экспортируется либо в сыром, либо в минимально обработанном виде. Не обрабатывая кашемир перед отправкой из Монголии, другие страны получают выгоду от добавления стоимости за счет расчесывания, стирки, умирания, прядения и шитья конечного продукта, создавая рабочие места для своих граждан. Обработка кашемира в других странах также позволяет им смешивать низкокачественный кашемир с высококачественным монгольским кашемиром, при этом маркируя его как монгольский.

«Одним из главных приоритетов посольства является помощь Монголии в диверсификации ее экономики, а помощь в расширении сектора кашемира является ключевой частью этой стратегии. Дальнейшее развитие этого сектора обеспечит значительный и устойчивый доход для работников на всех этапах производственно-сбытовой цепочки от оленевода до экспортера», - сказал посол США Майкл Клечески заявил.

Мероприятие посетили должностные лица Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, Министерства иностранных дел, Монгольской ассоциации шерсти и кашемира и более 80 представителей отрасли.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Монголии на 6,7% выросло число женщин-политиков
  • Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров посадили дерево в резиденции президента (фото)
  • За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 600 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com