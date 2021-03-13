Исследование, финансируемое USAID, изучит улучшения в секторе кашемира в Монголии

CentralAsia (MNG) - В посольстве США состоялось обсуждение независимого комплексного исследования кашемирового сектора Монголии, финансируемого Агентством международного развития США (USAID).

Хотя на Монголию приходится примерно 40% мирового производства кашемира, почти весь этот кашемир (94%) экспортируется либо в сыром, либо в минимально обработанном виде. Не обрабатывая кашемир перед отправкой из Монголии, другие страны получают выгоду от добавления стоимости за счет расчесывания, стирки, умирания, прядения и шитья конечного продукта, создавая рабочие места для своих граждан. Обработка кашемира в других странах также позволяет им смешивать низкокачественный кашемир с высококачественным монгольским кашемиром, при этом маркируя его как монгольский.

«Одним из главных приоритетов посольства является помощь Монголии в диверсификации ее экономики, а помощь в расширении сектора кашемира является ключевой частью этой стратегии. Дальнейшее развитие этого сектора обеспечит значительный и устойчивый доход для работников на всех этапах производственно-сбытовой цепочки от оленевода до экспортера», - сказал посол США Майкл Клечески заявил.

Мероприятие посетили должностные лица Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, Министерства иностранных дел, Монгольской ассоциации шерсти и кашемира и более 80 представителей отрасли.

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