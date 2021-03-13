В Монголии зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - За прошедшие сутки в Монголии число зараженных коронавирусом выросло на 169 человек, что является рекордным показателем за все время пандемии.

Замдиректор НИЦИЗ Э.Тэмуулэн уточнил, что все 169 новых случаев выявлены среди контактов из очагов инфекции Улан-Батора.

По состоянию на 13 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 3833 человека (+169), лечение проходит 861 человек, из них два пациента находятся в критическом состоянии, у 6 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Общее количество выздоровевших достигло 2955 человек (+48).

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