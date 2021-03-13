В Казахстане 1002 человека заразились коронавирусом за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1002 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 293;

- город Нур-Султан - 152;

- Алматинская область - 90;

- Карагандинская область - 74;

- Западно-Казахстанская область - 68;

- Акмолинская область - 50;

- Павлодарская область - 50;

- Костанайская область - 48;

- Атырауская область - 42;

- Восточно-Казахстанская область - 35;

- Актюбинская область - 29;

- город Шымкент - 25;

- Северо-Казахстанская область - 21;

- Жамбылская область - 13;

- Кызылординская область - 5;

- Туркестанская область - 4;

- Мангистауская область - 3.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 222 671 случай коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения