За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 700 человек

Казахстан, общество

10:25, 13 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 772 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 205 554 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 24 393; - Алматы - 24 302; - Восточно-Казахстанская область - 20 350; - Павлодарская область - 17 802; - Атырауская область - 16 975; - Карагандинская область - 14 732; - Акмолинская область -13 438; - Северо-Казахстанская область - 12 467; - Костанайская область - 11 696; - Западно-Казахстанская область - 11 357; - Алматинская область - 10 367; - Жамбылская область - 5830; - Шымкент - 5631; - Актюбинская область - 4224; - Туркестанская область - 4224; - Мангистауская область - 3966; - Кызылординская область - 3800. Коронавирус в Казахстане Карта распространения