За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 700 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 772 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 205 554 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 24 393;
- Алматы - 24 302;
- Восточно-Казахстанская область - 20 350;
- Павлодарская область - 17 802;
- Атырауская область - 16 975;
- Карагандинская область - 14 732;
- Акмолинская область -13 438;
- Северо-Казахстанская область - 12 467;
- Костанайская область - 11 696;
- Западно-Казахстанская область - 11 357;
- Алматинская область - 10 367;
- Жамбылская область - 5830;
- Шымкент - 5631;
- Актюбинская область - 4224;
- Туркестанская область - 4224;
- Мангистауская область - 3966;
- Кызылординская область - 3800.
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