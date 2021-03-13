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  13 марта 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 700 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 772 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 205 554 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 24 393;

- Алматы - 24 302;

- Восточно-Казахстанская область - 20 350;

- Павлодарская область - 17 802;

- Атырауская область - 16 975;

- Карагандинская область - 14 732;

- Акмолинская область -13 438;

- Северо-Казахстанская область - 12 467;

- Костанайская область - 11 696;

- Западно-Казахстанская область - 11 357;

- Алматинская область - 10 367;

- Жамбылская область - 5830;

- Шымкент - 5631;

- Актюбинская область - 4224;

- Туркестанская область - 4224;

- Мангистауская область - 3966;

- Кызылординская область - 3800.

Коронавирус в Казахстане
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