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  13 марта 2021
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В Казахстане за сутки коронавирусной пневмонией заболели 55 человек

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 13 марта.

Так, в стране за сутки зафиксировано 55 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 летальный исход и 181 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49 749, летальных случаев - 653, выздоровевших - 44 715.

Коронавирус в Казахстане
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