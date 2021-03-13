В Казахстане за сутки коронавирусной пневмонией заболели 55 человек

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 13 марта.

Так, в стране за сутки зафиксировано 55 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 летальный исход и 181 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49 749, летальных случаев - 653, выздоровевших - 44 715.

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