Год спустя Италия снова вводит карантин из-за новой волны коронавируса

CentralAsia (CA) - В самых густонаселенных регионах Италии с 15 марта закрываются магазины, рестораны и школы из-за наступления новой волны пандемии коронавируса. Об этом объявил премьер-министр страны Марио Драги.



Карантин затронет больше половины территории страны, в том числе густонаселенные регионы вокруг Рима и Милана.



Во время католической Пасхи, 3-5 апреля, карантин будет действовать во всей стране. Покидать дом можно без крайней необходимости будет запрещено.



В прошлом году Италия первой в Европе ввела массовый карантин в северных регионах, позже распространившийся на всю страну.



Как сообщает ВВС, заболеваемость в Италии растет уже шесть недель и сейчас превышает 25 тыс. новых случаев в день.



В большинстве регионов страны «больницы и особенно реанимации уже перегружены», предупреждал на этой неделе исследовательский центр GIMBE.



Единственным регионом Италии с низкой заболеваемостью остается остров Сардиния.

