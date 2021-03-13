Год спустя Италия снова вводит карантин из-за новой волны коронавируса

- Азия и мир, общество
- 10:54, 13 марта 2021
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CentralAsia (CA) - В самых густонаселенных регионах Италии с 15 марта закрываются магазины, рестораны и школы из-за наступления новой волны пандемии коронавируса. Об этом объявил премьер-министр страны Марио Драги.
Карантин затронет больше половины территории страны, в том числе густонаселенные регионы вокруг Рима и Милана.
Во время католической Пасхи, 3-5 апреля, карантин будет действовать во всей стране. Покидать дом можно без крайней необходимости будет запрещено.
В прошлом году Италия первой в Европе ввела массовый карантин в северных регионах, позже распространившийся на всю страну.
Как сообщает ВВС, заболеваемость в Италии растет уже шесть недель и сейчас превышает 25 тыс. новых случаев в день.
В большинстве регионов страны «больницы и особенно реанимации уже перегружены», предупреждал на этой неделе исследовательский центр GIMBE.
Единственным регионом Италии с низкой заболеваемостью остается остров Сардиния.