ВОЗ рекомендует продолжать использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения проверяет данные, касающиеся смерти людей после прививки вакциной от AstraZeneca против коронавируса. На сегодняшний день не было доказано, что их кончина была вызвана вакцинацией. Поэтому очень важно понимать, что мы должны продолжать использовать AstraZeneca, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.



Как сообщает Euronews, все больше европейских стран в качестве превентивной меры приостанавливают использование в кампании по вакцинации препарат британской-шведской фирмы AstraZeneca. К Дании, Норвегии и Исландии присоединилась и Болгария. Причина — опасения по поводу тромбоэмболических и других осложнений после иммунизации.



Временно отказаться от AstraZeneca решили власти нескольких регионов Испании. Ряд стран частично приостановили прививать своих граждан AstraZeneca. Так, в Италии из процесса иммунизации населения исключена партия в 500 тысяч доз вакцины.



Австрия в целях предосторожности так же вывела из оборота конкретную партию препарата AstraZeneca. Вместе с тем, канцлер альпийской республики Себастьян Курц заявил, что доверяет вакцине и обещал привиться AstraZeneca. Курца, похоже, больше беспокоит другая проблема. Речь идет о тайных сделках о поставках вакцины, якобы заключенных между отдельными странами и фармацевтическими компаниями.



В Таиланде в последний момент отменил вакцинацию препаратом Astrazeneca премьер-министр Прают Чан-Оча. Представители органов здравоохранения сообщили, что намерены дождаться исследований о риске появления тромбов у людей, привившихся этим препаратом.

