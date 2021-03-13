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  13 марта 2021
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Глава ВОЗ заявил о многомиллиардном недофинансировании борьбы с COVID-19
Тедрос Адханом Гебрейесус
Тедрос Адханом Гебрейесус

CentralAsia (CA) -  Международное партнерство ACT Accelerator, запущенное Всемирной организацией здравоохранения почти год назад для борьбы с пандемией COVID-19, не хватает финансирования более чем на $22 млрд, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«На данный момент на ACT Accelerator выделено $11 млрд, но мы все еще сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере $22,1 млрд», - передает его слова РБК.

По его словам, дефицит составляет лишь малую часть от $13 трлн, которую, по оценкам МВФ, страны по всему миру израсходовали на борьбу с коронавирусом. И чем дольше сохраняется это недофинансирование, «тем труднее его становится понять».

Проект ACT Accelerator включает, в числе прочих, программу COVAX по бесплатному распределению вакцин между бедными странами.

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