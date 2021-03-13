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  13 марта 2021
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В России за сутки коронавирус выявлен у 9,9 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 9908 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 279 (12,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 380 525 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 114,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 382 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 502 082 человека.

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