Число жертв коронавируса в России выросло на 475 человек за сутки

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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 475 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 52 и Санкт-Петербурге — 46.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 91 695 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,3 млн человек, из них выздоровели — 3,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 502 082 пациента.