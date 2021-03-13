ВОЗ одобрила третью вакцину от коронавируса

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения включила в реестр препаратов, пригодных для использования в чрезвычайных ситуациях, вакцину Johnson&Johnson против COVID-19. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.



«В рамках COVAХ было зарезервировано 500 миллионов доз вакцины Johnson&Johnson и мы надеемся, что получим их в ближайшее время», – сказал Гебрейесус.



В ВОЗ надеются, что распределение вакцины Johnson&Johnson позволит значительно ускорить иммунизацию мирового населения. Этот препарат не настолько эффективный, как, например, Pfizer или Moderna, однако у него есть ряд преимуществ.



Так, вакцину Johnson&Johnson можно хранить в обычном холодильнике, что значительно облегчает процесс ее транспортировки. Кроме того, для полной вакцинации этим препаратом требуется всего одна доза.



В ВОЗ также отмечают, что компания Johnson&Johnson сейчас расширяет производство и вскоре сможет увеличить поставки вакцины.



Препарат стал уже третьей вакциной, одобренной ВОЗ. 31 декабря организация одобрила вакцину от Pfizer/BioNTech, а 15 февраля — вакцину шведско-британской компании AstraZeneca.

