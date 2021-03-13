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  13 марта 2021
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В Мьянме полиция открыла огонь по толпе, есть жертвы

CentralAsia (CA) -  В субботу по меньшей мере пять протестующих были убиты полицией во время беспорядков в Мьянме, сообщает Reuters.

За все время массовых протестов против военного переворота с 1 февраля в Мьянме погибли около 70 человек.

Массовые демонстрации против свержения гражданских властей Мьянмы не утихают с начала февраля, когда военные вывели на улицы солдат и сорвали первую сессию нового парламента. Армия поместила гражданских руководителей страны, в том числе фактического лидера Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина, под домашний арест и ввели чрезвычайное положение сроком на год.

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