В Мьянме полиция открыла огонь по толпе, есть жертвы
- Азия и мир, общество
- 15:40, 13 марта 2021
- Просмотров: 4338
CentralAsia (CA) - В субботу по меньшей мере пять протестующих были убиты полицией во время беспорядков в Мьянме, сообщает Reuters.
За все время массовых протестов против военного переворота с 1 февраля в Мьянме погибли около 70 человек.
Массовые демонстрации против свержения гражданских властей Мьянмы не утихают с начала февраля, когда военные вывели на улицы солдат и сорвали первую сессию нового парламента. Армия поместила гражданских руководителей страны, в том числе фактического лидера Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина, под домашний арест и ввели чрезвычайное положение сроком на год.