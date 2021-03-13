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  13 марта 2021
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России запретили исполнить «Катюшу» на Олимпиаде в Токио

CentralAsia (CA) -  Российские спортсмены и чиновники недовольны отказом Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне разрешить России использовать песню «Катюша» на Олимпиадах в Токио и Пекине. Из-за нарушения антидопинговых правил российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом и использовать гимн страны до середины декабря 2022 года, пишет ВВС.

CAS заявил, что запрет «должен распространяться» на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, и это касается «Катюши».

В феврале Россия предложила Международному олимпийскому комитету (МОК) использовать на Олимпийских играх композицию «Катюша» вместо гимна в ближайшие два года, сообщал глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков.

Однако в решении CAS о санкциях против России было сказано, что «российский национальный гимн (или любой другой гимн, связанный с Россией) не может официально проигрываться или исполняться на официальных спортивных площадках». Это касается церемоний открытия и закрытия соревнований, а также вручения медалей.

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