Байден заявил, что США намерены углублять стратегическое партнерство со странами Центральной Азии

Джо Байден

CentralAsia (CA) - США нацелены на углубление стратегического партнерства в рамках формата "С5+1" (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США). Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента США Джо Байдена его казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву по случаю предстоящего праздника Наурыз.



«Моя администрация нацелена на углубление нашего стратегического партнерства и продолжение диалогового процесса "С5+1", начатого при участии государственного секретаря Джона Керри пять лет назад», - передает слова Байдена ТАСС.



США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан установили новый формат взаимодействия "С5+1" в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в сферах экономики, экологии и безопасности.