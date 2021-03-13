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  13 марта 2021
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Байден заявил, что США намерены углублять стратегическое партнерство со странами Центральной Азии
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  США нацелены на углубление стратегического партнерства в рамках формата "С5+1" (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США). Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента США Джо Байдена его казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву по случаю предстоящего праздника Наурыз.

«Моя администрация нацелена на углубление нашего стратегического партнерства и продолжение диалогового процесса "С5+1", начатого при участии государственного секретаря Джона Керри пять лет назад», - передает слова Байдена ТАСС.

США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан установили новый формат взаимодействия "С5+1" в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в сферах экономики, экологии и безопасности.

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