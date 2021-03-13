Дети тоже заражаются COVID-19 и страдают от других его последствий, - ООН

CentralAsia (CA) - По состоянию на март 2021 года 13% из 71 миллиона случаев заражения COVID-19 в 107 странах, а это 62% всех заражений в мире, приходятся на детей и подростков в возрасте до 20 лет. Об этом свидетельствуют данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).



«Спустя год с начала пандемии COVID-19 практически прогресс в развитии детей был обращен вспять по всем ключевым показателям», - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. По ее словам, за этот год значительно увеличилось число детей, находящихся в изоляции, страдающих от жестокого обращения, голодающих, живущих в нищете и вынужденных вступать в брак.



Из-за пандемии многие дети лишились возможности учиться и получать медицинскую помощь. На протяжении целого года в школу не ходили 168 миллионов детей и подростков. Примерно каждый третий школьник не имел возможности учиться и дистанционно.



Минимум каждый седьмой ребенок или подросток большую часть прошлого года жил в режиме самоизоляции, что привело к серьёзным психологическим проблемам, породило чувство тревоги и депрессию. При этом в условиях кризиса службы по охране психического здоровья работали с перебоями.



Эксперты Фонда подсчитали, что из-за пандемии в развивающихся странах уровень детской нищеты вырастет примерно на 15 процентов.

