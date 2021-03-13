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  13 марта 2021
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В Казахстане разбился военный самолет. Видео

CentralAsia (KZ) -  Возле аэропорта Алматы упал военный самолет КНБ, передает «Казинформ».

«Сегодня около 17:20 часов при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном АН-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы», - сообщили в аэропорту Алматы.

Предварительно речь идёт о военном самолёте. По предварительной информации, четверо погибли, двое пострадали. Их отправили в Илийскую районную больницу, сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

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