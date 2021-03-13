В Германии растет показатель заболеваемости коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 12 674 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 558 455 случаев заражения.



За последние 24 часа скончались 239 пациента, общее число летальных исходов возросло до 73 301. Выздоровели более 2,3 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.



Как сообщает DW, за последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 76,1 случая заражения, вновь больше, чем днем ранее (72,4). Наивысшего значения этот показатель достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

