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  13 марта 2021
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В Германии растет показатель заболеваемости коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 12 674 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 558 455 случаев заражения.

За последние 24 часа скончались 239 пациента, общее число летальных исходов возросло до 73 301. Выздоровели более 2,3 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

Как сообщает DW, за последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 76,1 случая заражения, вновь больше, чем днем ранее (72,4). Наивысшего значения этот показатель достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

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