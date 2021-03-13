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  13 марта 2021
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Президент и премьер-министр Армении обсудили ситуацию в стране

CentralAsia (CA) -  Президент Армении Армен Саркисян 13 марта встретился с премьер-министром республики Николом Пашиняном.

Встреча состоялась в рамках обсуждений, инициированных президентом РА.

Как сообщили «Новости Армении» в пресс-службе правительства республики, Пашинян и Саркисян обсудили ситуацию в стране, пути ее решения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте в качестве решения был рассмотрен вариант проведения внеочередных парламентских выборов.

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