В аэропорту Алматы задерживают рейсы после крушения самолета

CentralAsia (KZ) - В аэропорту Алматы задерживаются рейсы после падения военного самолета АН-26, сообщает Tengrinews.kz.



Согласно расписанию, задерживаются рейсы из Алматы в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск.



Рейсы немного задерживаются из-за происшествия. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию по своим рейсам у авиакомпаний, сообщили в пресс-службе аэропорта города.



Сегодня вечером возле аэропорта Алматы в торце взлетно-посадочной полосы потерпел крушение военный самолет АН-26. В результате происшествия погибли четыре человека, пострадали двое.



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