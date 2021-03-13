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  13 марта 2021
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В аэропорту Алматы задерживают рейсы после крушения самолета
Предыстория: В Казахстане разбился военный самолет. Видео

CentralAsia (KZ) -  В аэропорту Алматы задерживаются рейсы после падения военного самолета АН-26, сообщает Tengrinews.kz.

Согласно расписанию, задерживаются рейсы из Алматы в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск.

Рейсы немного задерживаются из-за происшествия. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию по своим рейсам у авиакомпаний, сообщили в пресс-службе аэропорта города.

Сегодня вечером возле аэропорта Алматы в торце взлетно-посадочной полосы потерпел крушение военный самолет АН-26. В результате происшествия погибли четыре человека, пострадали двое.

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