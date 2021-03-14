Монголия приветствует первую партию вакцин против COVID-19 через центр COVAX

CentralAsia (MNG) - В соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии Монголии (ГЧК), чартерный рейс для репатриации прибыл в международный аэропорт Улан-Батора Буянт-Ухаа из Сеула вечером 12 марта. По данным ГЧК, чартерным рейсом доставили 166 граждан Монголии, они помещены в обязательную изоляцию в специально отведенных местах.





Также этим рейсом Монголия получила 14 400 доз вакцины AstraZeneca-Oxford через центр COVAX – партнерство между Коалицией за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), Гави, Альянсом по вакцинам, Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ.

ЮНИСЕФ и ВОЗ оказывали техническую, финансовую и материальную поддержку правительству Монголии в подготовке к кампании вакцинации от COVID-19.

«В борьбе с этой глобальной пандемией страны по всему миру начали вакцинацию против COVID-19. Кампания вакцинации в Монголии началась 23 февраля 2021 года и продолжает набирать обороты. Мы рады приветствовать поступление вакцин против COVID-19 из центра COVAX. Вакцины, предоставленные Центром COVAX, помогут иммунизировать до 20% населения. Это ценный вклад в достижение национальной цели вакцинации 60% населения за короткий период времени», - подчеркнул Энхболд Сэрээжав, министр здравоохранения Монголии.

«Используемые вместе с мерами общественного здравоохранения, такими как мытье рук, ношение масок и физическое дистанцирование, вакцины от COVID-19 являются важным новым инструментом в нашей борьбе с пандемией. Это первая партия вакцин AstraZeneca, доставленная центром COVAX при поддержке партнеров, включая ВОЗ, CEPI, Гави и ЮНИСЕФ. Это поможет правительству расширить проводимую в стране кампанию иммунизации для защиты своего населения. Обнадеживает тот факт, что в Монголии уже вакцинировано более 68 000 человек, включая такие приоритетные группы, как медицинские работники. ВОЗ поддерживает страну в подготовке к развертыванию вакцины и будет продолжать тесно сотрудничать с правительством и партнерскими организациями в целях безопасного восстановления после этой пандемии», - сказал Сергей Диордица, представитель ВОЗ в Монголии.

«ЮНИСЕФ приветствует правительство Монголии за активизацию недавно начатой ​​кампании иммунизации от COVID-19. ЮНИСЕФ будет продолжать поддерживать Монголию в доступе к вакцинам через механизм COVAX и закупке вакцин, включенных в список ВОЗ для чрезвычайных ситуаций, через другие каналы, чтобы страна могла успешно реализовать свой Национальный план вакцинации и распределения. Борьба с пандемией позволит детям вернуться в детский сад и школу, пообщаться с друзьями и без проблем заниматься спортом. Это важно, потому что они отстают в своем образовании и социальном развитии. Нам нужно как можно скорее вернуть их в нужное русло. ЮНИСЕФ также продолжит поддерживать правительство в модернизации холодовой цепи для обеспечения безопасного хранения всех вакцин по всей стране», - сказал Алекс Хейкенс, представитель ЮНИСЕФ в Монголии.

Министерство иностранных дел сообщило, что Монголия должна получить 112 800 доз вакцины AstraZeneca и 25 740 доз вакцины Pfizer-BioNTech в общей сложности через первые поставки в рамках программы COVAX.

COVAX, компонент вакцин в ускорителе доступа к инструментам COVID-19 (ACT), возглавляется Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Гави, Альянсом вакцин и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), работающими в партнерстве с ЮНИСЕФ как ключевой партнер-исполнитель, а также организации гражданского общества, производители вакцин, Всемирный банк и другие.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения