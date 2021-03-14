На утро 14 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1049 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1049 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 360;
- город Нур-Султан - 173;
- Алматинская область - 86;
- Карагандинская область - 72;
- Западно-Казахстанская область - 60;
- Акмолинская область - 57;
- Павлодарская область - 50;
- Костанайская область - 48;
- Атырауская область - 45;
- Северо-Казахстанская область - 28;
- Восточно-Казахстанская область - 24;
- Жамбылская область - 16;
- Актюбинская область - 12;
- Туркестанская область - 8;
- город Шымкент - 7;
- Мангистауская область - 3.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 223 720 случаев коронавируса.
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