На утро 14 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1049 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1049 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 360;

- город Нур-Султан - 173;

- Алматинская область - 86;

- Карагандинская область - 72;

- Западно-Казахстанская область - 60;

- Акмолинская область - 57;

- Павлодарская область - 50;

- Костанайская область - 48;

- Атырауская область - 45;

- Северо-Казахстанская область - 28;

- Восточно-Казахстанская область - 24;

- Жамбылская область - 16;

- Актюбинская область - 12;

- Туркестанская область - 8;

- город Шымкент - 7;

- Мангистауская область - 3.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 223 720 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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