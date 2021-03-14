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  14 марта 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели почти 600 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 595 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 206 149 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 24 527;

- Алматы - 24 488;

- Восточно-Казахстанская область - 20 371;

- Павлодарская область - 17 834;

- Атырауская область - 16 986;

- Карагандинская область - 14 783;

- Акмолинская область - 13 495;

- Северо-Казахстанская область - 12 478;

- Костанайская область - 11 726;

Западно-Казахстанская область - 11 384;

- Алматинская область - 10 386;

- Жамбылская область - 5830;

- Шымкент - 5633;

- Туркестанская область - 4226;

- Актюбинская область - 4224;

- Мангистауская область - 3972;

- Кызылординская область - 3806.

Коронавирус в Казахстане
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