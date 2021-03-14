За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели почти 600 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 595 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 206 149 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 24 527;
- Алматы - 24 488;
- Восточно-Казахстанская область - 20 371;
- Павлодарская область - 17 834;
- Атырауская область - 16 986;
- Карагандинская область - 14 783;
- Акмолинская область - 13 495;
- Северо-Казахстанская область - 12 478;
- Костанайская область - 11 726;
Западно-Казахстанская область - 11 384;
- Алматинская область - 10 386;
- Жамбылская область - 5830;
- Шымкент - 5633;
- Туркестанская область - 4226;
- Актюбинская область - 4224;
- Мангистауская область - 3972;
- Кызылординская область - 3806.
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