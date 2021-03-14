За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели почти 600 человек

Казахстан, общество

10:18, 14 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 595 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 206 149 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 24 527; - Алматы - 24 488; - Восточно-Казахстанская область - 20 371; - Павлодарская область - 17 834; - Атырауская область - 16 986; - Карагандинская область - 14 783; - Акмолинская область - 13 495; - Северо-Казахстанская область - 12 478; - Костанайская область - 11 726; Западно-Казахстанская область - 11 384; - Алматинская область - 10 386; - Жамбылская область - 5830; - Шымкент - 5633; - Туркестанская область - 4226; - Актюбинская область - 4224; - Мангистауская область - 3972; - Кызылординская область - 3806. Коронавирус в Казахстане Карта распространения