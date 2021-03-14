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  14 марта 2021
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В Казахстане коронавирусная пневмония выявлена у 52 человек за сутки

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 14 марта.

Так, за сутки в стране зафиксировано 52 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19 и 180 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49 801, летальных случаев - 653, выздоровевших - 44 895.

Коронавирус в Казахстане
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