В Иордании 6 пациентов с коронавирусом скончались из-за отключения кислорода

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- 10:31, 14 марта 2021
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CentralAsia (CA) - Король Иордании Абдалла II посетил больницу города Эс-Салт, где в субботу утром шесть пациентов отделения интенсивной терапии с диагнозом COVID-19 скончались из-за прекращения подачи кислорода. Об этом сообщает телеканал Euronews.
Королевский кортеж встречали разгневанные родственники умерших и примкнувшие к ним горожане. Полиции пришлось вмешаться, чтобы машинам дали проехать. Во время визита Абдалла II потребовал отставки директора больницы.
В отставку по собственной воле подал министр здравоохранения королевства Назир Обейдат. До того он заявил, что начато расследование причин отключение кислорода и что все виновные понесут наказание.
«Мне пришлось трижды делать отцу сердечно-лёгочную реанимацию и дважды - матери. Я позвонил директору больницы сегодня утром, в отделении находились только один врач и две медсестры, они обслуживали от 50 до 60 пациентов, как такое может быть?» - говорит Хабис Харабша, сын двух пациентов больницы в Эс-Салте.
После визита короля в больницу, расположенную в 30 километрах от столицы Аммана, доставили цистерну с жидким кислородом.
С начала пандемии коронавирусом в Иордании заразились 464 856 человек, от его последствий скончались 5224 человека.