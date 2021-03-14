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  14 марта 2021
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В Иордании 6 пациентов с коронавирусом скончались из-за отключения кислорода

CentralAsia (CA) -  Король Иордании Абдалла II посетил больницу города Эс-Салт, где в субботу утром шесть пациентов отделения интенсивной терапии с диагнозом COVID-19 скончались из-за прекращения подачи кислорода. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Королевский кортеж встречали разгневанные родственники умерших и примкнувшие к ним горожане. Полиции пришлось вмешаться, чтобы машинам дали проехать. Во время визита Абдалла II потребовал отставки директора больницы.

В отставку по собственной воле подал министр здравоохранения королевства Назир Обейдат. До того он заявил, что начато расследование причин отключение кислорода и что все виновные понесут наказание.

«Мне пришлось трижды делать отцу сердечно-лёгочную реанимацию и дважды - матери. Я позвонил директору больницы сегодня утром, в отделении находились только один врач и две медсестры, они обслуживали от 50 до 60 пациентов, как такое может быть?» - говорит Хабис Харабша, сын двух пациентов больницы в Эс-Салте.

После визита короля в больницу, расположенную в 30 километрах от столицы Аммана, доставили цистерну с жидким кислородом.

С начала пандемии коронавирусом в Иордании заразились 464 856 человек, от его последствий скончались 5224 человека.

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