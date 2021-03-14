В Казахстане рассказали о погибших при крушении военного самолета

CentralAsia (KZ) - В Комитете национальной безопасности Казахстана рассказали о погибших при исполнении своего воинского долга сотрудников Авиационной службы КНБ РК.



Вчера, 13 марта при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном АН-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алматы. Позже стало известно о крушении военного самолета близ аэропорта Алматы.

По официальным данным, в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, пострадали двое, их состояние оценивается как крайне тяжелое.



КНБ Казахстана глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших:



- майора Барлыкбаева Габита Есимдеевича, 19.10.1984 года рождения, штурмана авиационного отдела;



- капитана Баймуратова Досжана Галымбековича, 15.12.1985 года рождения, бортового техника летной группы авиационного отдела;



- старшего лейтенанта Сагимбаева Мухтара Кажимукановича, 24.11.1994 года рождения, штурмана экипажа летной группы авиационного отдела;



- сержанта Василькова Евгения Борисовича, 10.11.1985 года рождения, старшего бортового механика летной группы авиационного отдела.



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