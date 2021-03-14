В США от коронавируса вакцинированы более 60% пожилых людей

CentralAsia (CA) - В США за менее чем три месяца после начала прививочной кампании введено 105,7 миллиона доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает DW.



Более одного из четырех взрослых жителей США получили, по меньшей мере, одну дозу вакцины, а 13,5 процентов (36,9 миллиона человек) полностью вакцинированы. Среди возрастной группы старше 65 лет первую дозу получили 61,1 процента человек, две дозы - 32,4 процента.



Всего же в США распределено 135,8 миллиона доз вакцин Moderna, BioNTech/Pfizer и Johnson&Johnson. Население страны превышает 328 миллионов человек, с начала пандемии выявлено 29,3 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, от последствий скончались более 530 тысяч человек.