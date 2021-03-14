В России за сутки коронавирус выявлен у более 10 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 10 083 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 266 (12,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 390 608 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 115,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 369 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 500 892 человека.