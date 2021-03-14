Число жертв коронавируса в России превысило 92 тысячи

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 395 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 55 и Санкт-Петербурге — 37.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 92 090 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,3 млн человек, из них вылечились — 3,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 500 892 пациента.