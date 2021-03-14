[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число жертв коронавируса в России превысило 92 тысячи

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 395 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 55 и Санкт-Петербурге — 37.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 92 090 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,3 млн человек, из них вылечились — 3,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 500 892 пациента.

Новости по теме:

print
  • За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 700 человек
  • В аэропорту Алматы задерживают рейсы после крушения самолета
  • В России за сутки коронавирус выявлен у более 10 тыс. человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com