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  14 марта 2021
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В Нидерландах создали маску, из которой могут вырасти цветы (видео, фото)

CentralAsia (CA) -  В Нидерландах дизайнер Марианна де Гроот создала разовую биоразлагаемую защитную маску, которая является контейнером для проращивания семян цветов, сообщает FastCompany.

Биоразлагаемая маска сделана из слоев рисовой бумаги (бумаги, созданной из смеси риса, воды и натуральных крахмалов).

После использования маски нужно ее закопать в землю, из нее вырастут цветы: внутри рисовой бумаги есть семена цветов, которые могут прорасти при правильных условиях.

«Каждый, кто станет использовать маски с таким красивым названием, сможет вырастить цветы на балконе, в саду или в кашпо в комнате, не потратившись на приобретение рассады или семян», - написала автор идеи.

Однако врачи уже предупредили жителей страны, что рисовая бумага ни разу не была протестирована как средство индивидуальной защиты, так что непонятно, будет ли маска защищать от коронавируса.

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Публикация от Marie Bee Bloom (@mariebeebloom)

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Публикация от Marie Bee Bloom (@mariebeebloom)

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