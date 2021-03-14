В США почтили память афроамериканки Бреонны Тейлор, умершей от рук полицейских

CentralAsia (CA) - В годовщину убийства афроамериканки Бреонны Тейлор сотни людей приняли участие в манифестации в центре Луисвилля в штате Кентукки.



Как сообщает Euronews, демонстранты прошли возле мэрии, выкрикивая лозунги: «Нет справедливости, нет мира!», а затем остановились возле мемориала, посвященного Тейлор. Манифестацию возглавили члены ее семьи и близкие родственники.



Родители погибшей молодой женщины продолжают призывать к справедливости и требуют наказать виновников смерти их дочери спустя год после трагедии. Ее убийство вызвало в Луисвилле и по всей стране движение за расовую справедливость.



26-летняя сотрудница скорой помощи Бреонна Тейлор погибла от полицейских пуль в своей квартире в Луисвилле в ночь на 14 марта 2020 года в ходе антинаркотического рейда. Когда стражи правопорядка выбили дверь, молодой человек девушки выстрелил одному из них в ногу. Трое полицейских открыли ответный огонь. В Бреонну попало шесть пуль, одна из них оказалась смертельной.