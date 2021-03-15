1115 монгольских военнослужащих служат в качестве миротворцев в Африке

CentralAsia (MNG) - Сегодня 1115 монгольских солдат несут службу в миротворческих операциях в черном континенте.

Около 800 из них находятся только в Южном Судане, а остальные служат в Западной Сахаре и Демократической Республике Конго.

Наша страна участвует в миротворческих операциях ООН в Африке:

Сьерра-Леоне /2006-2011/,

Центральноафриканская Республика, Чад /2009-2011/,

Демократическая Республика Конго /с 2002 г./,

Западная Сахара /с 2002 г./,

Судан / 2010-2017 /,

Южный Судан / с 2011 /,

В общей сложности 19 300 военнослужащих успешно несли службу в этих странах.





Минобороны Монголии заявило, что намерено привлечь дополнительное финансирование для будущих миротворческих операций ООН, в том числе инженерные роты и роты спецназа.

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