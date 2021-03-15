Новый товарный суперцикл может принести пользу Монголии

CentralAsia (MNG) - Бывают редкие случаи, когда экономические обстоятельства приводят к резкому росту глобального спроса на сырьевые товары. Когда это происходит, ресурсный сектор может войти в так называемый «суперцикл» — длительный период высоких цен и устойчивого роста.

За последние сто лет появилось всего четыре товарных суперцикла. Самый последний был вызван экономическим ростом Китая и длился с 2000 года до финансового кризиса 2008/2009 (или 2013/2014, в зависимости от того, как на это смотреть). В те годы ежегодный рост ВВП Монголии составлял от 7 до 10 процентов. Некоторые нажили за это время состояния.





Пятый суперцикл может появиться, когда мир вступит в заключительную фазу пандемии Covid-19 и начнет создавать массивную инфраструктуру чистой энергии. Если это произойдет, экономика Монголии может вступить в новый период сильного и устойчивого роста.

Хорошие знаки

Так как же узнать, находимся ли мы в суперцикле?

Во-первых, цены на сырьевые товары растут почти экспоненциально: за последние 12 месяцев цена на медь выросла примерно на 80 процентов, а на железную руду — на 85 процентов за несколько недель. Рост цен на медь особенно важен, потому что спрос на этот металл рассматривается как флюгер для глобального экономического роста — вы не сможете переместить электроэнергию без меди.

Такой рост цен можно рассматривать как признак того, что мировая экономика восстанавливается после пандемии. Что важно для Монголии, это подтверждается другими индикаторами, показывающими рост производственной и строительной деятельности в Китае.





Во-вторых, политика, направленная на оказание помощи в восстановлении экономики после пандемии, вероятно, сохранит спрос на сырьевые товары на высоком уровне. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs заявил, что финансовое стимулирование, направленное на увеличение роста заработной платы для домохозяйств с низкими доходами, которые, как правило, тратят дополнительные деньги, увеличит ресурсоемкое потребление и строительство. Другими словами, в ближайшие несколько лет люди будут покупать больше телефонов и домов.

«Эти фискальные краны не отключаются внезапно - [Федеральная резервная система США] и Европейский центральный банк сообщили, что их текущие настройки сохранятся до тех пор, пока не появятся признаки устойчивой инфляции, которая может произойти через несколько лет», - Стивен Бартоломеуш, деловой обозреватель, сказал в недавней редакционной статье.

В-третьих, спрос на сырьевые товары, вероятно, сохранится в долгосрочной перспективе благодаря глобальному переходу к зеленой энергии. Для всех этих новых ветряных турбин потребуются мили медных проводов, но горнодобывающие компании сократили инвестиции во время спада после 2014 года. На строительство новых медных рудников уходят годы — подумайте о подземном расширении Оюу-Толгой — а это означает, что спрос на металлы может опережать предложение на годы.

«Ключевые ингредиенты для нового бума ресурсов — суперцикла — присутствуют», - сказал Бартоломеуш. «Резкий скачок спроса представляется вероятным в условиях, когда ожидается, что предложение будет ограничено, по крайней мере, на несколько лет».

Доза реальности

Несмотря на все положительные признаки, бывает сложно определить, существует ли на самом деле суперцикл.

Скептики положительного прогноза утверждают, что недавний рост цен на сырьевые товары вызван колоссальными усилиями Китая остаться на плаву во время пандемии, когда он вложил почти 1 триллион долларов в свою экономику и национальную инфраструктуру. Рост цен на недвижимость в крупных городах усугубил восстановление.

Ни одно из этих условий не является постоянным. По мере ослабления стимулов Китая, связанных с пандемией, снижается и его спрос на сырьевые товары. Китайская ассоциация черной металлургии предсказывает падение спроса на железную руду, когда меры стимулирования иссякают, а сталелитейные заводы замедляются. На Китай приходится 50-60 процентов мирового спроса (по некоторым оценкам).





Эту точку зрения разделяет Управление главного экономиста Австралии, которое в декабре прогнозировало высокие цены на железную руду на протяжении 2021 года, но заявило, что возможное сокращение производства стали в Китае и меры стимулирования, а также восстановление основных бразильских рудников вернут цены вниз в 2022 году.

По этим причинам не все банки разделяют оптимистичный взгляд Goldman Sachs. «Хотя есть ряд факторов, которые позволяют предположить, что мы можем быть в начале суперцикла, мы все же считаем, что еще рано делать выводы», - сказал Уоррен Петерсон из ING. «Нам нужно будет увидеть надежный и устойчивый рост спроса в ближайшие годы».

Так что это значит для Монголии?

Хотя пока нет единого мнения по поводу суперцикла, Монголия должна следить за Китаем как за мерилом того, идет ли он на пути к успеху.

«Если мы хотим увидеть начало нового суперцикла, этот устойчивый рост спроса, который мы наблюдаем в Китае, должен быть устойчивым в течение нескольких лет», - сказал Петерсон.

Вивек Дхар, экономист по горнодобывающей промышленности, согласен с тем, что Китай «держит карты», и советует остерегаться стимулов Китая в сырьевых секторах.

В последнем пятилетнем плане, который был утвержден на этой неделе, премьер-министр Китая Ли Кэцян пообещал, что расходы на инфраструктуру будут продолжаться очень быстрыми темпами, что является одним из столпов планов экономического роста страны на уровне 6+ процентов. Однако еще предстоит увидеть, соответствуют ли эти политики порогу возникновения глобального суперцикла.

Так что вопрос о том, выиграет ли Монголия, пока не решен. Ингредиенты для товарного суперцикла присутствуют, но нет единого мнения о том, увидим ли мы десятилетний бум, подобный 2000-м годам. Когда жюри все же вернется, оно, вероятно, примет решение, основываясь на политике Китая и экономических показателях.

Тем не менее, возможность создания суперцикла по-прежнему должна привлекать внимание Монголии. Если наступит бум, сейчас самое время задуматься о том, как можно было бы вложить эти деньги.

А после каждого бума наступает спад: возможно, суперцикл может дать Монголии возможность освободиться от взлетов и падений сырьевого экспорта и инвестировать в более стабильное экономическое будущее.

автор: Юэн Левик, источник: mongoliaweekly.org

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