30-летие начала партнерства АБР и Монголии

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) сегодня начал круглогодичные памятные мероприятия по случаю 30-летия партнерства с Монголией.

Чтобы отметить годовщину, АБР планирует серию мероприятий и мероприятий по обмену знаниями для вовлечения всех ключевых заинтересованных сторон, включая правительство, гражданское общество, частный сектор, научные круги, молодежь и СМИ, в перспективную дискуссию. В серию мероприятий входят семинары провинциального уровня, общенациональные конкурсы и инновационное мероприятие высокого уровня. Начиная серию, АБР объявил конкурс журналистских рассказов на тему «Новое начало после COVID» на ежегодном семинаре с Клубом экономических журналистов и экспертов.

«Для нас большая честь быть надежным партнером в невероятном процессе трансформации Монголии в течение последних 30 лет», - сказал страновой директор АБР в Монголии Павит Рамачандран. «Эта веха дает возможность оглянуться на партнерство АБР и Монголии за последние три десятилетия, чтобы понять достижения, извлечь уроки из опыта и провести диалог о будущих целях партнерства. Посредством ряда совместных мероприятий мы подтвердим нашу приверженность делу оказания помощи Монголии в достижении устойчивого и инклюзивного развития».

АБР является крупнейшим многосторонним партнером Монголии в области развития с 1991 года, играя центральную роль в переходе страны к рыночной экономике со средним уровнем дохода. АБР поддержал усилия правительства по стабилизации и реструктуризации экономики, укреплению необходимых институтов и человеческих ресурсов, а также созданию жизненно важной инфраструктуры, помогающей Монголии успешно завершить переходный процесс.

Работая в тесном сотрудничестве с правительством для удовлетворения потребностей страны в области развития, АБР развил и расширил свою деятельность в Монголии, чтобы способствовать экономической диверсификации, инклюзивному социальному развитию и регионально интегрированному и конкурентоспособному росту.

На сегодняшний день АБР выделил 3,3 миллиарда долларов в виде совокупного кредитования, грантов и технической помощи для проектов в области сельского хозяйства, образования, энергетики, финансов, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, городского и сельского развития, промышленности и торговли, а также информационных и коммуникационных технологий.

В дополнение к суверенному финансированию АБР работает напрямую с частным сектором Монголии через ссуды и инвестиции в акционерный капитал в энергетическом, финансовом, промышленном и торговом секторах, включая финансирование местных финансовых институтов и банков-партнеров через свою Программу торгового финансирования. Инвестиции АБР в частный сектор на сегодняшний день достигли 490 миллионов долларов.

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