В Монголии введен «оранжевый» уровень опасности для сдерживания COVID-19

CentralAsia (MNG) - В связи с увеличением числа подтвержденных случаев передачи COVID-19 в сообществе в городе Улан-Батор, Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) собралась, 13 марта, в субботу, и приняла решение войти в «оранжевый» уровень-3 из текущего «желтого» уровеня-2 в условиях повышенной готовности по рекомендациям профессиональных организаций.

Меры и ограничения «оранжевого» уровня действуют в городе Улан-Батор с 06:00 15 марта понедельника в течение двух недель. В течение периода запрещена деятельность следующих типов предприятий и организаций, а другим разрешено действовать в соответствии с действующими правилами предотвращения COVID-19.

К ограниченным видам деятельности, услуг и бизнеса относятся:

Сборы, демонстрации и конкурсы.

Общественные поездки, свадьбы и приемы.

Ночные клубы и караоке.

Ярмарки и выставки.

Онлайн и все типы игровых центров.

Учебные центры /без аудиторных и производственных учебных центров до 10 человек/

Культурные представления и

Развлекательные заведения /до 30% вместимости/

Центры релаксации.

Фитнес-центры /вместимостью до 30 процентов/

Сауны и бассейны /вместимостью до 30 процентов/

Гостиницы

Религиозная деятельность и места

Спортивные мероприятия /за исключением подготовки спортсменов к Олимпийским играм и международным турнирам/.

Кроме того, будут введены ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов в ночное время с 23:00 до 06:00, сообщает ГЧК.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения