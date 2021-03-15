В Монголии введен «оранжевый» уровень опасности для сдерживания COVID-19

- Монголия, происшествия
- 5:33, 15 марта 2021
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CentralAsia (MNG) - В связи с увеличением числа подтвержденных случаев передачи COVID-19 в сообществе в городе Улан-Батор, Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) собралась, 13 марта, в субботу, и приняла решение войти в «оранжевый» уровень-3 из текущего «желтого» уровеня-2 в условиях повышенной готовности по рекомендациям профессиональных организаций.
Меры и ограничения «оранжевого» уровня действуют в городе Улан-Батор с 06:00 15 марта понедельника в течение двух недель. В течение периода запрещена деятельность следующих типов предприятий и организаций, а другим разрешено действовать в соответствии с действующими правилами предотвращения COVID-19.
К ограниченным видам деятельности, услуг и бизнеса относятся:
- Сборы, демонстрации и конкурсы.
- Общественные поездки, свадьбы и приемы.
- Ночные клубы и караоке.
- Ярмарки и выставки.
- Онлайн и все типы игровых центров.
- Учебные центры /без аудиторных и производственных учебных центров до 10 человек/
- Культурные представления и
- Развлекательные заведения /до 30% вместимости/
- Центры релаксации.
- Фитнес-центры /вместимостью до 30 процентов/
- Сауны и бассейны /вместимостью до 30 процентов/
- Гостиницы
- Религиозная деятельность и места
- Спортивные мероприятия /за исключением подготовки спортсменов к Олимпийским играм и международным турнирам/.
Кроме того, будут введены ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов в ночное время с 23:00 до 06:00, сообщает ГЧК.