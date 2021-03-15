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  15 марта 2021
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В Монголии введен «оранжевый» уровень опасности для сдерживания COVID-19

CentralAsia (MNG) -  В связи с увеличением числа подтвержденных случаев передачи COVID-19 в сообществе в городе Улан-Батор, Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) собралась, 13 марта, в субботу, и приняла решение войти в «оранжевый» уровень-3 из текущего «желтого» уровеня-2 в условиях повышенной готовности по рекомендациям профессиональных организаций.

Меры и ограничения «оранжевого» уровня действуют в городе Улан-Батор с 06:00 15 марта понедельника в течение двух недель. В течение периода запрещена деятельность следующих типов предприятий и организаций, а другим разрешено действовать в соответствии с действующими правилами предотвращения COVID-19.

К ограниченным видам деятельности, услуг и бизнеса относятся:

  • Сборы, демонстрации и конкурсы.
  • Общественные поездки, свадьбы и приемы.
  • Ночные клубы и караоке.
  • Ярмарки и выставки.
  • Онлайн и все типы игровых центров.
  • Учебные центры /без аудиторных и производственных учебных центров до 10 человек/
  • Культурные представления и
  • Развлекательные заведения /до 30% вместимости/
  • Центры релаксации.
  • Фитнес-центры /вместимостью до 30 процентов/
  • Сауны и бассейны /вместимостью до 30 процентов/
  • Гостиницы
  • Религиозная деятельность и места
  • Спортивные мероприятия /за исключением подготовки спортсменов к Олимпийским играм и международным турнирам/.

Кроме того, будут введены ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов в ночное время с 23:00 до 06:00, сообщает ГЧК.

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