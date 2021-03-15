НОК Монголии подписал меморандум о взаимопонимании с государственным спортивным органом

CentralAsia (MNG) - Президент Национального олимпийского комитета Монголии (НОК) Найдан Тувшинбаяр подписал Меморандум о взаимопонимании с Государственным комитетом по физическому воспитанию и спорту.

Тувшинбаяр подписал с председателем Государственного комитета по физической культуре и спорту, Шаравжамцом Цэрэнжанхаром, в Центральном спортивном гимназии в столице Улан-Баторе.

Это партнерство направлено на обеспечение более тесного сотрудничества и взаимодействия для ускорения развития монгольского спорта.

Организации также будут работать вместе, чтобы помочь Монголии участвовать в предстоящих Олимпийских играх в Токио 2020, которые запланированы на 23 июля - 8 августа этого года после переноса из-за пандемии COVID-19.

Монголия дебютировала на Олимпийских играх в Токио в 1964 году, а Токио 2020 станет 14-м участником летних Олимпийских игр.

Страна также участвовала в 14 зимних Олимпийских играх.

Дзюдоист и ныне президент НОК Тувшинбаяр также претендовал на звание первого олимпийского чемпиона Монголии, выиграв золото в категории дзюдо среди мужчин до 100 кг в Пекине в 2008 году.

Председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Шаравжамц — бывший баскетболист, игравший с Harlem Globetrotters.

Монголия выиграла две олимпийские золотые медали — еще одна была завоевана в Пекине в 2008 году и была выиграна Энхбатыном Бадар-Ууганом в легком весе среди мужчин по боксу.

Всего на Олимпийских играх Монголия выиграла две золотые, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей.

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