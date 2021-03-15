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  15 марта 2021
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Казахстанец Иманбек Зейкенов завоевал премию «Грэмми»

CentralAsia (KZ) -  Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, завоевал премию «Грэмми». Об этом сообщили организаторы в своем Twitter-аккаунте.

Музыкант получил награду за ремикс композиции Roses американского рэпера Cейнт Джон.

Зейкенов стал первым казахстанцем, которого номинировали на премию «Грэмми».

Иманбек студент железнодорожного колледжа в Казахстане. Его ремикс собрал в YouTube миллионы просмотров, вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и возглавил британский хит-парад. Летом прошлого года сервис Shazam внес в десятку наиболее популярных композиций ремикс Иманбека.

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