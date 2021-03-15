Казахстанец Иманбек Зейкенов завоевал премию «Грэмми»

CentralAsia (KZ) - Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, завоевал премию «Грэмми». Об этом сообщили организаторы в своем Twitter-аккаунте.



Музыкант получил награду за ремикс композиции Roses американского рэпера Cейнт Джон.



Зейкенов стал первым казахстанцем, которого номинировали на премию «Грэмми».



Иманбек студент железнодорожного колледжа в Казахстане. Его ремикс собрал в YouTube миллионы просмотров, вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и возглавил британский хит-парад. Летом прошлого года сервис Shazam внес в десятку наиболее популярных композиций ремикс Иманбека.

Премию «Грэмми» за лучший ремикс только что получил 20-летний диджей из Казахстана Иманбек. Успех ему принесла версия песни Roses.



А когда-то Иманбек работал железнодорожником. Ещё одна история, что возможно ВСЁ! pic.twitter.com/dfv6A5qeTF — Urmat Nasykulov (@urmagram) March 14, 2021

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