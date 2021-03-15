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  15 марта 2021
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В Узбекистане уволили преподавателя вуза, пригрозившей студенту за «дешевый подарок»

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространилась переписка преподавательницы Бухарского государственного университета с одним из студентов вуза.

Ранее, к 8 марта группа студентов Бухарского государственного университета сделала подарок учительнице. Однако преподаватель осталась недовольна размером подарка, о чём она заявила в переписке.

«Слушай завтра приди в кафедру забери свои 200 тыс.(около $20- прим.ред). Я не буду пачкать свою репутацию мелочью. Издевались конкретно. Если букет за 100 купили итого 300 собрали. 300/2=13,000. Это что я вам кажется дешёвая на что вы дадите будет радоваться простушка или кишлачница? Или сейчас же адрес свой дай. Я сама отвезу отдам лично на твои руки. Не 200, а 300. Или номер своего карточки скинь. Я отправлю. Немедленно. Теперь все будет по другому», - написала преподавательница (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

В Министерстве высшего и среднего специального образования сообщили, что трудовой договор с преподавательницей после инцидента расторгнут.

"Руководство Министерства высшего и среднего специального образования нетерпимо относится к любым формам коррупции в системе и конфликтам интересов и объявляет о введении в эти дни системы «комплаенс-контроля» против коррупции в высшем образовании", - отмечается в сообщении.

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