На утро 15 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1011 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1011 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 342;
- город Нур-Султан - 157;
- Алматинская область - 92;
- Карагандинская область - 84;
- Акмолинская область - 61;
- Костанайская область - 49;
- Павлодарская область - 46;
- Атырауская область - 41;
- Западно-Казахстанская область - 32;
- город Шымкент - 21;
- Восточно-Казахстанская область - 20;
- Жамбылская область - 20;
- Актюбинская область - 18;
- Северо-Казахстанская область - 17;
- Туркестанская область - 9;
- Кызылординская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 224 731 случай коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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