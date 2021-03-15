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  15 марта 2021
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На утро 15 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1011 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1011 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 342;

- город Нур-Султан - 157;

- Алматинская область - 92;

- Карагандинская область - 84;

- Акмолинская область - 61;

- Костанайская область - 49;

- Павлодарская область - 46;

- Атырауская область - 41;

- Западно-Казахстанская область - 32;

- город Шымкент - 21;

- Восточно-Казахстанская область - 20;

- Жамбылская область - 20;

- Актюбинская область - 18;

- Северо-Казахстанская область - 17;

- Туркестанская область - 9;

- Кызылординская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 224 731 случай коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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