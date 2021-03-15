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  15 марта 2021
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Число заразившихся коронавирусом в Монголии превысило 4 тыс. человек

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Монголии выросло на 122 человека. Об этом сегодня, 15 марта сообщили в Минздраве.

Общее количество выздоровевших достигло 3031 человека (+30).

Замдиректор НИЦИЗ Э.Тэмуулэн уточнил, что 119 новых случаев выявлены среди контактов из очагов инфекции Улан-Батора, 2 — в сомоне Шилуустэй аймака завхан, и 1 выявлен у пассажира рейса Нурсултан — Улан-Батор.

По состоянию на 15 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 4083 человека (+122), лечение проходят 973 человека, из них два пациента находятся в критическом состоянии, у 6 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии
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