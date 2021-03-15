В Казахстане от коронавируса вылечились почти 700 человек за сутки
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 683 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 206 832 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 24 633;
- Алматы - 24 631;
- Восточно-Казахстанская область - 20 387;
- Павлодарская область - 17 870;
- Атырауская область - 17 024;
- Карагандинская область - 14 840;
- Акмолинская область - 13 561;
- Северо-Казахстанская область - 12 516;
- Костанайская область - 11 740;
- Западно-Казахстанская область - 11 425;
- Алматинская область - 10 495;
- Жамбылская область - 5830;
- Шымкент - 5635;
- Туркестанская область - 4234;
- Актюбинская область - 4224;
- Мангистауская область - 3972;
- Кызылординская область - 3815.
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