В Казахстане от коронавируса вылечились почти 700 человек за сутки

Казахстан, общество

9:39, 15 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 683 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 206 832 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 24 633; - Алматы - 24 631; - Восточно-Казахстанская область - 20 387; - Павлодарская область - 17 870; - Атырауская область - 17 024; - Карагандинская область - 14 840; - Акмолинская область - 13 561; - Северо-Казахстанская область - 12 516; - Костанайская область - 11 740; - Западно-Казахстанская область - 11 425; - Алматинская область - 10 495; - Жамбылская область - 5830; - Шымкент - 5635; - Туркестанская область - 4234; - Актюбинская область - 4224; - Мангистауская область - 3972; - Кызылординская область - 3815. Коронавирус в Казахстане Карта распространения