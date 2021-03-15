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  15 марта 2021
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В Казахстане от коронавируса вылечились почти 700 человек за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 683 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 206 832 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 24 633;

- Алматы - 24 631;

- Восточно-Казахстанская область - 20 387;

- Павлодарская область - 17 870;

- Атырауская область - 17 024;

- Карагандинская область - 14 840;

- Акмолинская область - 13 561;

- Северо-Казахстанская область - 12 516;

- Костанайская область - 11 740;

- Западно-Казахстанская область - 11 425;

- Алматинская область - 10 495;

- Жамбылская область - 5830;

- Шымкент - 5635;

- Туркестанская область - 4234;

- Актюбинская область - 4224;

- Мангистауская область - 3972;

- Кызылординская область - 3815.

Коронавирус в Казахстане
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