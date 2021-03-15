За сутки в Казахстане резко снизилось число заболевших коронавирусной пневмонией

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 15 марта.

Так, в стране за сутки зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 летальных исхода и 174 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49 810, летальных случаев - 655, выздоровевших - 45 069.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения