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  15 марта 2021
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За сутки в Казахстане резко снизилось число заболевших коронавирусной пневмонией

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 15 марта.

Так, в стране за сутки зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 летальных исхода и 174 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49 810, летальных случаев - 655, выздоровевших - 45 069.

Коронавирус в Казахстане
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