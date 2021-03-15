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  15 марта 2021
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При въезде в Узбекистан отменили тестирование на коронавирус

CentralAsia (UZ) -  Обязательное экспресс-тестирование на COVID в аэропортах, вокзалах и пограничных пунктах пропуска республики будет отменено с 15 марта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.

Данное решение приняла республиканская специальная комиссия 13 марта по итогам совещания по координации работы по борьбе с COVID-19 в республике, по предоставлению льгот приезжающим в Узбекистан и по более широкому использованию туристического потенциала.

С 15 марта прибывающим в Узбекистан гражданам достаточно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до регистрации на рейс.

Список зарубежных лабораторий, результаты которых будут признаваться в Узбекистане будут опубликованы до 25 марта.

Если граждане приезжают в Узбекистан автодорожным транспортом, то они должны предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус (за последние 72 часа) с отрицательным результатом. При ее отсутствии результата, они должны будут сдать экспресс-тест на антиген к COVID-19 в специальных клиниках и лабораториях на пограничных пунктах. Они допускаются в Узбекистан только с отрицательным результатом ПЦР-теста.

При этом результаты тестов должны быть предоставлены на английском или русском языках.

С 25 декабря 2020 года все прибывающие в Узбекистан граждане должны были за свой счет делать экспресс-тест на наличие антигена к COVID-19. Граждане стали массово жаловаться на дороговизну тестов.

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