При въезде в Узбекистан отменили тестирование на коронавирус

CentralAsia (UZ) - Обязательное экспресс-тестирование на COVID в аэропортах, вокзалах и пограничных пунктах пропуска республики будет отменено с 15 марта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.



Данное решение приняла республиканская специальная комиссия 13 марта по итогам совещания по координации работы по борьбе с COVID-19 в республике, по предоставлению льгот приезжающим в Узбекистан и по более широкому использованию туристического потенциала.

С 15 марта прибывающим в Узбекистан гражданам достаточно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до регистрации на рейс.

Список зарубежных лабораторий, результаты которых будут признаваться в Узбекистане будут опубликованы до 25 марта.

Если граждане приезжают в Узбекистан автодорожным транспортом, то они должны предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус (за последние 72 часа) с отрицательным результатом. При ее отсутствии результата, они должны будут сдать экспресс-тест на антиген к COVID-19 в специальных клиниках и лабораториях на пограничных пунктах. Они допускаются в Узбекистан только с отрицательным результатом ПЦР-теста.

При этом результаты тестов должны быть предоставлены на английском или русском языках.

С 25 декабря 2020 года все прибывающие в Узбекистан граждане должны были за свой счет делать экспресс-тест на наличие антигена к COVID-19. Граждане стали массово жаловаться на дороговизну тестов.