Индийские военные обучают коллег из Узбекистана использованию штурмовых винтовок Sig Sauer

CentralAsia (UZ) - Официальный представитель вооружённых сил Индии сообщает о проведении совместных индо-узбекистанских военных учений. Учения продлятся до 19 марта и включают в себя несколько этапов, включая боевые стрельбы, сообщает журнал "Военное обозрение".

Учения Dustlik-2 («Дружба-2») проходятся в районе населённого пункта Чаубатия в предгорьях Гималаев. В этом районе ранее проводились и российско-индийские учения «ИНДРА».

"Мы обучаем узбекских военнослужащих навыкам обращения со стрелковым оружием Sig Sauer. Многие наши подразделения, в первую очередь передовые пехотные батальоны, дислоцированные в приграничных регионах, используют именно такие штурмовые винтовки. И теперь мы тренируем использовать их и наших региональных партнёров", - заявил представитель пресс-службы армии Индии Аман Ананд.

Полковник армии Индии Амит Малик отметил: "Мы будем тренировать личный состав прибывшего к нам контингента армии Узбекистана, потому что они будут использовать штурмовые винтовки от Sig Sauer впервые".

Отмечается, что учения в Индии носят контртеррористический характер.