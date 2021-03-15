В Нидерландах полиция с водометом и дубинками разогнала демонстрацию против карантина (видео)

- Азия и мир, общество
- 10:08, 15 марта 2021
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CentralAsia (CA) - В Нидерландах около двух тысяч человек пришли в городской парк на антиправительственную акцию за день до начала всеобщих выборов.
Они выразили негодование методами, которыми правительство во главе с Марком Рютте, пытается разрешить санитарный кризис, сообщает Euronews.
В стране с октября закрыты бары, рестораны, музеи, действует комендантский час. А уровень заболеваемости по-прежнему высокий.
Так как участников было больше, чем разрешалось властями, правоохранители начали разгон демонстрантов, применив водомёты. Была задействована конная полиция.
Между тем, кандидаты провели последние агитмероприятия. В понедельник избиратели начнут голосовать на трехдневных выборах. За 150 мест в нижней палате нидерландского парламента борется рекордное число партий — 37.