В Нидерландах полиция с водометом и дубинками разогнала демонстрацию против карантина (видео)

CentralAsia (CA) - В Нидерландах около двух тысяч человек пришли в городской парк на антиправительственную акцию за день до начала всеобщих выборов.



Они выразили негодование методами, которыми правительство во главе с Марком Рютте, пытается разрешить санитарный кризис, сообщает Euronews.



В стране с октября закрыты бары, рестораны, музеи, действует комендантский час. А уровень заболеваемости по-прежнему высокий.



Так как участников было больше, чем разрешалось властями, правоохранители начали разгон демонстрантов, применив водомёты. Была задействована конная полиция.



Между тем, кандидаты провели последние агитмероприятия. В понедельник избиратели начнут голосовать на трехдневных выборах. За 150 мест в нижней палате нидерландского парламента борется рекордное число партий — 37.



