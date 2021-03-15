[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Нидерландах полиция с водометом и дубинками разогнала демонстрацию против карантина (видео)

CentralAsia (CA) -  В Нидерландах около двух тысяч человек пришли в городской парк на антиправительственную акцию за день до начала всеобщих выборов.

Они выразили негодование методами, которыми правительство во главе с Марком Рютте, пытается разрешить санитарный кризис, сообщает Euronews.

В стране с октября закрыты бары, рестораны, музеи, действует комендантский час. А уровень заболеваемости по-прежнему высокий.

Так как участников было больше, чем разрешалось властями, правоохранители начали разгон демонстрантов, применив водомёты. Была задействована конная полиция.

Между тем, кандидаты провели последние агитмероприятия. В понедельник избиратели начнут голосовать на трехдневных выборах. За 150 мест в нижней палате нидерландского парламента борется рекордное число партий — 37.


print
  • На утро 15 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1011 человек
  • Число жертв коронавируса в России превысило 92 тысячи
  • НОК Монголии подписал меморандум о взаимопонимании с государственным спортивным органом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com