«Аватар» вновь стал самым кассовым фильмом в истории кинематографа

CentralAsia (CA) - Фильм канадского режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» вновь стал самым кассовым в истории кинематографа.



Он обогнал заключительную часть «Мстителей» 2019 года. Фильму удалось вернуть себе звание самой кассовой картины в истории благодаря повторному прокату в Китае. За полдня 13 марта кинолента собрала больше $8 млн.



В общей сложности кассовые сборы «Аватара» составили больше $2,8 млрд, а фильма «Мстители: Финал» — $2,79 млрд.

