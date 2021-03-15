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  15 марта 2021
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«Аватар» вновь стал самым кассовым фильмом в истории кинематографа

CentralAsia (CA) -  Фильм канадского режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» вновь стал самым кассовым в истории кинематографа.

Он обогнал заключительную часть «Мстителей» 2019 года. Фильму удалось вернуть себе звание самой кассовой картины в истории благодаря повторному прокату в Китае. За полдня 13 марта кинолента собрала больше $8 млн.

В общей сложности кассовые сборы «Аватара» составили больше $2,8 млрд, а фильма «Мстители: Финал» — $2,79 млрд.

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