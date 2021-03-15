В Туркменистане учреждены почётные звания «Заслуженный собаковод» и «Народный собаковод»

CentralAsia (TM) - В Туркменистане учреждены почётные звания «Заслуженный собаковод Туркменистана» и «Народный собаковод Туркменистана». Соответствующие законы были приняты сегодня Меджлисом Туркменистана на очередном заседании, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Ранее, 19 февраля этого года эскизы нагрудных знаков «Заслуженный собаковод» и «Народный собаковод» Туркменистана и медали «Отважный алабай года» на заседании Кабинета Министров представил главе государства вице-премьер, председатель Международной ассоциации «Туркменские алабаи» Сердар Бердымухамедов. Тогда Президент Бердымухамедов утвердил эскизы нагрудных знаков, отметив что это будет проявлением уважения к исконным, заложенным нашими предками традициям собаководства, находящим продолжение в предпринимаемых в современную эпоху шагах по дальнейшему совершенствованию породы алабай.

Ранее в Туркменистане были учреждены почётные звания «Заслуженный коневод Туркменистана», «Народный коневод Туркменистана» и «Мастер-жокей Туркменистана». Они присваиваются за весомый вклад в развитие коневодства, заслуги в сохранении племенных и продуктивных качеств ахалтекинских скакунов, являющихся национальным достоянием и гордостью нашего народа, за приумножение мировой славы туркменских коней, профессиональное мастерство.