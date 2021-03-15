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  15 марта 2021
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Шесть человек погибли, более 80 пропали без вести в сильной песчаной буре в Монголии

CentralAsia (MNG) -  В аймаке Дундговь, шесть человек, в том числе пять пастухов и один ребенок, были найдены мертвыми после сильной пыльной бури, обрушившейся на Монголию, сообщило в понедельник Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

В заявлении департамента говорится, что с вечера субботы до утра понедельника оно получило сообщения о 548 пропавших без вести из девяти аймаков страны.

На данный момент найдены 467 человек, спасатели пытаются найти 81 человека, который все еще числится пропавшим без вести.

Между тем, местные СМИ сообщили, что в некоторых районах Западной Монголии в минувшие выходные произошли масштабные отключения электроэнергии из-за урагана.

Соседний Китай также пострадал от пыльной бури с обширными территориями на севере, включая столицу Пекин, где в понедельник произошли крупнейшие песчаные бури за десятилетие.

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