В Узбекистане за сутки выявили 111 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 14 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80678 (+111).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской (+4), Бухарской (+1), Сурхандарьинской (+1) и Ташкентской областях (+12), а также в городе Ташкенте (+93).

Всего выздоровели 79331 (+89) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 725 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 141 находятся в тяжёлом состоянии и 23 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 86 новых случаев коронавируса.



