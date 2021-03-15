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  15 марта 2021
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Фото — Пекин накрыла крупнейшая за последнее десятилетие песчаная буря

CentralAsia (CA) -  Город Пекин накрыла песчаная буря из-за сильных ветров из пустыни Гоби и некоторых районов северо-западного Китая.

Метеорологическое агентство Китая назвало это самой крупнейшей песчаной бурей за последнее десятилетие и объявило «желтую тревогу».

Песчаные бури распространились из Внутренней Монголии на провинции Ганьсу, Шаньси и Хэбэй, которые окружают Пекин.

Соседняя Монголия также пострадала от сильных песчаных бурь: по меньшей мере, 81 человек пропал без вести, умерли — 6, также были остановлены внутренние авиарейсы.

По данным городского центра экологического мониторинга Пекина, официальный индекс качества воздуха столицы Китая в понедельник утром достиг максимального уровня 500, а количество плавающих частиц, известных как PM10, в некоторых районах превышает 8000 микрограммов на кубический метр.

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