Желтое небо в Пекине. Песчаная буря из Монголии обрушилась на столицу Китая. Видео

- Монголия, происшествия
- 11:50, 15 марта 2021
- Просмотров: 218
CentralAsia (MNG) - В понедельник утром на Пекин обрушилась песчаная буря, сделав небо желтым и нарушив транспортное движение.
Пекинская метеорологическая служба объявила «желтую тревогу», заявив, что в Пекине наблюдается пыль, и ожидается, что видимость будет менее 1000 метров в большинстве районов Пекина до полудня.
Данные, опубликованные в 7 часов утра Пекинским муниципальным центром экологического мониторинга (Beijing Municipal Ecological and Environmental Monitoring Center - BJMEMC), показывают, что основным загрязнителем в Пекине в настоящее время являются PM10, при этом качество воздуха достигает серьезного уровня загрязнения (уровень 6).
Песчаная буря началась вчера в центральной и северной Монголии, постепенно перемещаясь с воздушными потоками на юг и затронув Пекин. «Совместное действие монгольского циклона и холодного высокого давления послужило мощным толчком для песчаной бури», - сказал Чжан Бихуэй, старший инженер Национального метеорологического центра (НМЦ).
По данным НМЦ, в 12 провинциях и городах днем и ночью будут наблюдаться песчаные бури. Это самая интенсивная песчаная буря в Китае за последние 10 лет и самая обширная за последние 10 лет.